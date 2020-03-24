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    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
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    Aman hocam evde kal

    1. Lig kulüplerinden Akhisarspor futbolculara verdiği 4 günlük iznin ardından bugün idmanlara başlanacağını açıkladı. Ancak 65 yaşındaki 'ın da antrenmanda yer alacağı haberi gündeme oturdu. herkes tecrübeli hocaya, "Aman hocam evde kal… Sakın dışarıya çıkma" çağrısında bulundu.

    Aman hocam evde kal
    TFF 1. Lig kulüplerinden Akhisarspor futbolculara verdiği 4 günlük iznin ardından bugün idmanlara başlanacağını açıkladı. Ancak 65 yaşındaki 'ın da antrenmanda yer alacağı haberi gündeme oturdu. herkes tecrübeli hocaya, "Aman hocam evde kal… Sakın dışarıya çıkma" çağrısında bulundu.

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