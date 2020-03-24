TFF 1. Lig kulüplerinden Akhisarspor futbolculara verdiği 4 günlük iznin ardından bugün idmanlara başlanacağını açıkladı. Ancak 65 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural'ın da antrenmanda yer alacağı haberi gündeme oturdu. Sosyal medyada herkes tecrübeli hocaya, "Aman hocam evde kal… Sakın dışarıya çıkma" çağrısında bulundu.
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