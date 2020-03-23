



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bundan sonra transferde geleceğe yatırım yapacağız" demiş ve devre arasında Saracchi ve Onyekuru gibi isimler transfer edilmişti. Sarı- Kırmızılılar'ın sezon sonun transfer planı netleşti. Listede yine birbirinden yetenekli yıldızlar var...