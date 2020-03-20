Tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını, diğer ülkelere nazaran Türkiye'de daha az hissediliyor. Türkiye'de olduğu için kendini şanslı hisseden futbolculardan biri de Fenerbahçeli Zajc. Sarı-lacivertlilerin İtalya'nın Empoli takımından transfer ettiği Sloven futbolcu "Türkiye'de yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlıyorum. Şu anda İtalya'da olmayı hayal bile edemiyorum" ifadesini kullandı.
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