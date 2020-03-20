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    • Spor
    • 20.03.2020 Gazete
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    : Burada olmakla şanslıyım

    Tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını, diğer ülkelere nazaran 'de daha az hissediliyor. Türkiye'de olduğu için kendini şanslı hisseden futbolculardan biri de . Sarı-lacivertlilerin 'nın Empoli takımından ettiği Sloven futbolcu "Türkiye'de yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlıyorum. Şu anda İtalya'da olmayı hayal bile edemiyorum" ifadesini kullandı.

    Burada olmakla şanslıyım
    Tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını, diğer ülkelere nazaran Türkiye'de daha az hissediliyor. Türkiye'de olduğu için kendini şanslı hisseden futbolculardan biri de Fenerbahçeli Zajc. Sarı-lacivertlilerin İtalya'nın Empoli takımından ettiği Sloven futbolcu "Türkiye'de yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlıyorum. Şu anda İtalya'da olmayı hayal bile edemiyorum" ifadesini kullandı.

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