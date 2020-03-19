Teknik Direktörü'ın'la bir görüşmeyaptığı ortaya çıktı. Başarılıhocanın sakatlığı geçen'a,"Bu sezon seni fazla zorlamak istemiyorum.Sen bana gelecek sezon lazımsın.Sakın acele etme" dediği öğrenildi.'ınen iyimser tahminle 3 haftasonra sahalara dönmesi bekleniyordu.