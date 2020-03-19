Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Dorukhan'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Başarılı hocanın sakatlığı geçen Dorukhan'a, "Bu sezon seni fazla zorlamak istemiyorum. Sen bana gelecek sezon lazımsın. Sakın acele etme" dediği öğrenildi. Dorukhan'ın en iyimser tahminle 3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyordu.
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