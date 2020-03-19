Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    'dan ’a ‘Acele etme’ uyarısı

    Yalçın'ın 'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Başarılı hocanın sakatlığı geçen Dorukhan'a, "Bu sezon seni fazla zorlamak istemiyorum. Sen bana gelecek sezon lazımsın. Sakın acele etme" dediği öğrenildi.

    Dorukhan’a ‘Acele etme’ uyarısı
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Dorukhan'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Başarılı hocanın sakatlığı geçen Dorukhan'a, "Bu sezon seni fazla zorlamak istemiyorum. Sen bana gelecek sezon lazımsın. Sakın acele etme" dediği öğrenildi. Dorukhan'ın en iyimser tahminle 3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyordu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Sergen Yalçın'dan Dorukhan’a ‘Acele etme’ uyarısı
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri