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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    ’tan 'a büyük katkı

    Attığı 19 golle 'de gol krallığının zirvesinde bulunan 'un yıldızı , takımın attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi.

    Sörloth’tan büyük katkı
    Attığı 19 golle 'de gol krallığının zirvesinde bulunan 'un yıldızı Sörloth, takımın attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi

    OPSİYON İÇİN SON 3 MAÇ!
    Trabzon'da Da Costa, sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11'de başlarsa 1 yıl daha takımda kalacak. Faslı stoper 3 maça daha 11'de başlarsa sözleşmesi uzayacak.



    ÇİMŞİR'DEN     BÜYÜK DESTEK
    Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, coronavirüs salgını nedeniyle, moralsiz olan oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

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