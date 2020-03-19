Attığı 19 golle Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde bulunan Trabzonspor'un yıldızı Sörloth, takımın attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi
OPSİYON İÇİN SON 3 MAÇ!
Trabzon'da Da Costa, sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11'de başlarsa 1 yıl daha takımda kalacak. Faslı stoper 3 maça daha 11'de başlarsa sözleşmesi uzayacak.
ÇİMŞİR'DEN BÜYÜK DESTEK
Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, coronavirüs salgını nedeniyle, moralsiz olan oyuncularını motive etmeye çalışıyor.
OPSİYON İÇİN SON 3 MAÇ!
Trabzon'da Da Costa, sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11'de başlarsa 1 yıl daha takımda kalacak. Faslı stoper 3 maça daha 11'de başlarsa sözleşmesi uzayacak.
ÇİMŞİR'DEN BÜYÜK DESTEK
Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, coronavirüs salgını nedeniyle, moralsiz olan oyuncularını motive etmeye çalışıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.