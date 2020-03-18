Göztepe galibiyeti hatırladı

Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe dün sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenid. İzmir ekibi bu sonuçla ligde 4 maç sonra galip geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Göztepe'ye 3 puanı getiren golleri 56'da Berkan Emir ve 61'de Napoleoni kaydetti. Rizespor'un galibiyet hasreti ise bu sonuçla 8 maça yükseldi.
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