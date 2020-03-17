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    • Spor
    • 17.03.2020 Gazete
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    Boateng yolu yarıladı

    ’ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng, sözleşmesinde yer alan ‘10 maçta en az 45 dakika forma giyerse sözleşmesi uzayacak’ maddesinin yarısını tamamladı.

    Boateng yolu yarıladı
    Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, Galatasaray maçıyla birlikte 6. kez Siyah-Beyazlı formayı giydi. Bu maçların 5'inde 45 dakika ve üzeri sahada kalan Ganalı futbolcu sözleşmesinde yer alan 10 maçta en az 45 dakika forma giyerse maddesinin yarısını tamamlamış oldu. Kalan 8 maçın 5'inde daha bu kriterlere bağlı olarak oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak ve Yönetimi gelecek yıl Boateng'e 1.7 milyon Euro maaş ödeyecek. Ancak 'ın son maçlardaki kötü performans nedeniyle Boateng'i eleştirdiği gelen bilgiler arasında.

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