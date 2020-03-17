Boateng yolu yarıladı

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, Galatasaray maçıyla birlikte 6. kez Siyah-Beyazlı formayı giydi. Bu maçların 5'inde 45 dakika ve üzeri sahada kalan Ganalı futbolcu sözleşmesinde yer alan 10 maçta en az 45 dakika forma giyerse maddesinin yarısını tamamlamış oldu. Kalan 8 maçın 5'inde daha bu kriterlere bağlı olarak oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak ve Beşiktaş Yönetimi gelecek yıl Boateng'e 1.7 milyon Euro maaş ödeyecek. Ancak Sergen Yalçın'ın son maçlardaki kötü performans nedeniyle Boateng'i eleştirdiği gelen bilgiler arasında.
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