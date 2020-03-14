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    • Spor
    • 14.03.2020 Gazete
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    Sörloth temiz çıktı

    'un Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen yıldızı 'un dün çekilen 'ında sonuç temiz çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sörloth'un maçında oynamasında bir sakınca olmadığı ancak Kamil 'nin sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörüldüğü açıklandı.

    Sörloth temiz çıktı
    Trabzon'un Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen yıldızı Alexander Sörloth'un dün çekilen 'ında sonuç temiz çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sörloth'un maçında oynamasında bir sakınca olmadığı ancak Kamil Ahmet Çörekçi'nin sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörüldüğü açıklandı.



    DA COSTA DÖNÜYOR!
    Karadeniz Fırtınası spor'da Malatya maçında statü gereği forma giyemeyen Guilherme, Da Costa ile Messias da Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte yeniden takımdaki yerlerini alabilecek.

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