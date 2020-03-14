Sörloth temiz çıktı

Trabzon'un Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen yıldızı Alexander Sörloth'un dün çekilen MR'ında sonuç temiz çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sörloth'un Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı ancak Kamil Ahmet Çörekçi'nin sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörüldüğü açıklandı.
DA COSTA DÖNÜYOR!
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'da Malatya maçında statü gereği forma giyemeyen Guilherme, Da Costa ile Messias da Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte yeniden takımdaki yerlerini alabilecek.
DA COSTA DÖNÜYOR!
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'da Malatya maçında statü gereği forma giyemeyen Guilherme, Da Costa ile Messias da Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte yeniden takımdaki yerlerini alabilecek.
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