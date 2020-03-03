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    • Spor
    • 03.03.2020 Gazete
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    'de teknik direktör arayışları hız kazandı! Bize en uygun hoca Schmidt...

    Yönetici Selahattin Baki, ’le ilgili ’a rapor sundu. Baki’nin raporunda, “Çok düşük bir bütçe ile Salzburg’un temellerini attı. Mane, Alan ve Kampl gibi yıldızları çıkardı oynatıyor” dediği öğrenildi. Bu rapor sonrası, ’la masaya oturan Ali Koç’un kafası karıştı.

    Bize en uygun hoca Schmidt
    Üst üste kaybedilen puanlar nedeniyle Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı... Yönetici Selehattin Baki'nin listedeki isimlerden biri olan Roger Schmidt'le ilgili bir rapor hazırladığı ve bunu Başkan Ali Koç'a sunduğu belirlendi.



    FUTBOLCULARI YUKARI ÇEKİYOR
    Raporda, "Çok düşük bütçe ise Salzburg'un temellerini attı. Gençlere önem veriyor. Futbolcuların değerlerini yukarı çekiyor. Hücum futbolu oynatıyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.



    SADIO MANE'Yİ KEŞFEDEN ADAM
    Baki'nin ayrıca, "Mane, Kampl ve Alan gibi yıldızları çıkardı" dediği belirlendi. Bu rapor sonrasında, geçtiğimiz günlerde Niko Kovac'la görüşen Koç'un kafasının karıştığı ifade edildi.

    FENERBAHÇE'YE RAKİP OLMUŞTU
    Son olarak Çin'de Beijing Gouan'da çalışan 52 yaşındaki teknik adam Salzburg'un başındayken Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmişti. Schmidt yaklaşık 7 aydır boşta.

    PUAN ORTALAMASI 2.24'TÜ
    İki sezon çalıştığı Salzburg'ta 1 şampiyonluk yaşayan Schmidt 2.24'lük puan ortalamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.


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