Üst üste kaybedilen puanlar nedeniyle Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı... Yönetici Selehattin Baki'nin listedeki isimlerden biri olan Roger Schmidt'le ilgili bir rapor hazırladığı ve bunu Başkan Ali Koç'a sunduğu belirlendi.
FUTBOLCULARI YUKARI ÇEKİYOR
Raporda, "Çok düşük bütçe ise Salzburg'un temellerini attı. Gençlere önem veriyor. Futbolcuların değerlerini yukarı çekiyor. Hücum futbolu oynatıyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.
SADIO MANE'Yİ KEŞFEDEN ADAM
Baki'nin ayrıca, "Mane, Kampl ve Alan gibi yıldızları çıkardı" dediği belirlendi. Bu rapor sonrasında, geçtiğimiz günlerde Niko Kovac'la görüşen Koç'un kafasının karıştığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'YE RAKİP OLMUŞTU
Son olarak Çin'de Beijing Gouan'da çalışan 52 yaşındaki teknik adam Salzburg'un başındayken Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmişti. Schmidt yaklaşık 7 aydır boşta.
PUAN ORTALAMASI 2.24'TÜ
İki sezon çalıştığı Salzburg'ta 1 şampiyonluk yaşayan Schmidt 2.24'lük puan ortalamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
FUTBOLCULARI YUKARI ÇEKİYOR
Raporda, "Çok düşük bütçe ise Salzburg'un temellerini attı. Gençlere önem veriyor. Futbolcuların değerlerini yukarı çekiyor. Hücum futbolu oynatıyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.
SADIO MANE'Yİ KEŞFEDEN ADAM
Baki'nin ayrıca, "Mane, Kampl ve Alan gibi yıldızları çıkardı" dediği belirlendi. Bu rapor sonrasında, geçtiğimiz günlerde Niko Kovac'la görüşen Koç'un kafasının karıştığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'YE RAKİP OLMUŞTU
Son olarak Çin'de Beijing Gouan'da çalışan 52 yaşındaki teknik adam Salzburg'un başındayken Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmişti. Schmidt yaklaşık 7 aydır boşta.
PUAN ORTALAMASI 2.24'TÜ
İki sezon çalıştığı Salzburg'ta 1 şampiyonluk yaşayan Schmidt 2.24'lük puan ortalamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.