SADIO

MANE'Yİ

FENERBAHÇE'YE

üste kaybedilen puanlar nedeniyle'la yollarını ayıran'de teknik direktör arayışları hız kazandı... Yönetici'nin listedeki isimlerden biri olan'le ilgili bir rapor hazırladığı ve bunu'a sunduğu belirlendi., "Çok düşük bütçe ise'un temellerini attı. Gençlere önem veriyor. Futbolcuların değerlerini yukarı çekiyor.oynatıyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.'nin ayrıca, "gibi yıldızları çıkardı" dediği belirlendi. Bu rapor sonrasında, geçtiğimiz günlerde'la görüşen Koç'un kafasının karıştığı ifade edildi.olarak'de'da çalışan 52 yaşındaki teknik adam'un başındayken'ye karşı mücadele etmişti.yaklaşıkboşta.İki sezon çalıştığı Salzburg'ta 1 şampiyonluk yaşayan Schmidt 2.24'lük puan ortalamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.