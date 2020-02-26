Jailson için sanal alemde ilginç bir yorum yapıldı. Brezilyalı oyuncu için, 'Stoper oynuyor ama kendini hala orta sahada sanıyor. Müdahaleleri çok riskli' denildi. Jailson için sanal alemde ilginç bir yorum yapıldı. Brezilyalı oyuncu için, 'Stoper oynuyor ama kendini hala orta sahada sanıyor. Müdahaleleri çok riskli' denildi.
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