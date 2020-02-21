Kara Kartal’dan bombardıman

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün de sürdürdü... Oyuncular ayak tenisi oynadıktan sonra şut çalışması gerçekleştirdi... Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün de sürdürdü... Oyuncular ayak tenisi oynadıktan sonra şut çalışması gerçekleştirdi...
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