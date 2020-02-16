Kayseri hayata döndü

Süper Lig'in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek ligde 7 maç sonra kazandı. 3 puan getiren golü 69'da Sapunaru kaydetti. Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u1-0 yenerek ligde 7 maç sonra kazandı. 3 puan getiren golü 69'da Sapunaru kaydetti. Denizlispor'da MehmetÖzdilek ile yollar ayrıldı.
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