Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.02.2020 Gazete

    Kayseri hayata döndü

    Süper Lig'in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek ligde 7 maç sonra kazandı. 3 puan getiren golü 69'da Sapunaru kaydetti. Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

    Kayseri hayata döndü
    Süper Lig'in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek ligde 7 maç sonra kazandı. 3 puan getiren golü 69'da Sapunaru kaydetti. Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Kayseri hayata döndü
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri