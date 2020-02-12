Kupada heyecan sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray 2-0 kaybettiği maçın rövanşında bugün 20.30'da Alanya'yı konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte kupa programı
BUGÜN
20.30 G.Saray-Alanyaspor
YARIN
17.00 Erzurum-Trabzonspor
19.15 Sivasspor-Antalyaspor
İşte kupa programı
BUGÜN
20.30 G.Saray-Alanyaspor
YARIN
17.00 Erzurum-Trabzonspor
19.15 Sivasspor-Antalyaspor
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