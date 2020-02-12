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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    Kupada heyecan sürüyor

    'nda heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 2-0 kaybettiği maçın rövanşında bugün 20.30'da Alanya'yı konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanacak maçı yönetecek.

    Kupada heyecan sürüyor
    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray 2-0 kaybettiği maçın rövanşında bugün 20.30'da Alanya'yı konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.


    İşte kupa programı

    BUGÜN

    20.30 G.Saray-Alanyaspor

    YARIN

    17.00 Erzurum-Trabzonspor

    19.15 Sivasspor-Antalyaspor

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