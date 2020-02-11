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    • 11.02.2020 07:00

    Sivas’ta isyan var!

    Son 2 haftada 5 puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdüren Sivasspor'dan penaltı isyanı geldi... Bu sezon ligde hiç penaltı kullanamayan Kırmızı- Beyazlılar, penaltı tablosunu sosyal medya hesabından "Yorumsuz" notuyla başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise tam 8 kez penaltı kazandı.

    Sivas’ta isyan var!
    Son 2 haftada 5 puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdüren Sivasspor'dan penaltı isyanı geldi... Bu sezon ligde hiç penaltı kullanamayan Kırmızı- Beyazlılar, penaltı tablosunu sosyal medya hesabından "Yorumsuz" notuyla başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise tam 8 kez penaltı kazandı.

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