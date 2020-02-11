Sivas’ta isyan var!

Son 2 haftada 5 puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdüren Sivasspor'dan penaltı isyanı geldi... Bu sezon ligde hiç penaltı kullanamayan Kırmızı- Beyazlılar, penaltı tablosunu sosyal medya hesabından "Yorumsuz" notuyla başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise tam 8 kez penaltı kazandı.
- Spor
- 11.02.2020 07:00
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- Son Güncelleme:
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- 11.02.2020 07:00
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