Beşiktaş'tan VAR sistesiyle ilgili bir paylaşım geldi. Siyah beyazlıların resmi İngilizce Twitter hesabı, Oscar ödül töreni üzerinden VAR'a gönderme yaptı. Paylaşımda "En iyi yardımcı oyuncu, En iyi film kurgusu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo" ifadeleri kullanılarak "Ve Oscar VAR'a gidiyor" ifadesine yer verildi.
Beşiktaş'ın VAR sistemini eleştiren paylaşımı ilgi topladı.
Beşiktaş'ın VAR sistemini eleştiren paylaşımı ilgi topladı.
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