Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.02.2020 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2020 07:00

    'tan VAR'a gönderme! "Oscar ödülü VAR’a gidiyor..."

    'tan VAR sistesiyle ilgili bir paylaşım geldi. Siyah beyazlıların resmi hesabı, Oscar ödül töreni üzerinden VAR'a gönderme yaptı. Paylaşımda "En iyi yardımcı oyuncu, En iyi film kurgusu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo" ifadeleri kullanılarak " VAR'a gidiyor" ifadesine yer verildi.

    Oscar ödülü VAR’a gidiyor
    Beşiktaş'tan VAR sistesiyle ilgili bir paylaşım geldi. Siyah beyazlıların resmi hesabı, Oscar ödül töreni üzerinden VAR'a gönderme yaptı. Paylaşımda "En iyi yardımcı oyuncu, En iyi film kurgusu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo" ifadeleri kullanılarak " VAR'a gidiyor" ifadesine yer verildi.



    'ın VAR sistemini eleştiren paylaşımı ilgi topladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'tan VAR'a gönderme! "Oscar ödülü VAR’a gidiyor..."
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri