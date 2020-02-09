Konya’da ses yok

MELNJAK'I

MVP'Sİ

DELANEY

PLAY-OFF'TA

haftasındaevinde konuk ettiğiileberabere kaldı.dakikadakullandığı korner atışındakolundan seken topu tamamlayangelen uyarıyla geçersiz sayıldı.yarıda daatakları vardı ancak gol sesigelmeyincetakım dapuana razı oldu.Lig'de 2 maç daha oynanacak. 13.30'da Kayserispor-Antalyaspor maçı oynanacak. 16.30'da ise zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sivasspor, Başakşehir'i konuk edecek.Rizespor, Hırvat sol bek Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Sportif direktör Yılmaz Bal, "Yurt içinden ve dışından teklifler vardı. Kendisi ayrılmak istemedi" dedi.ekibi Barcelona'da forma giyen ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney, 37 verimlilik puanıyla THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.Lig'de Giresun-İstanbul maçı konuk ekip 1-0 öndeyken 34. dakikada bugüne ertelendi. 2. Lig'de Hekimoğlu-Kırklareli maçı ileri bir tarihe, 3. Lig'de Yomra-Serik maçı 15'te 0-0'ken bugüne ertelendi.Premier Lig'de Everton sahasında Crystal Palace'ı 3-1 yendi. Bonservisi Everton'da olan ve kiralık olarak Palace'ta forma giyen Milli oyuncumuz Cenk Tosun kadroda yer almadı.Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Teksüt Bandırma, evinde Beşiktaş'ı 85-64 yendi. Diğer sonuçlar: Telekom-Tofaş: 68-67, Frutti Extra Bursa-Ormanspor: 90-88.AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Halkbank ise Sorgun'u 3-1 mağlup etti.Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun bitimine 10 maç kala play-off'a kalmayı garantiledi. Temsilcimiz kırılması güç bir rekora imza attı.