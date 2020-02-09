Konya’da ses yok

Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. 37. dakikada Guilherme'nin kullandığı korner atışında Selim Ay'ın kolundan seken topu tamamlayan Jevtovic'in golü, VAR'dan gelen uyarıyla geçersiz sayıldı.
ATAKLAR KONYA'DAN
2. yarıda da Konya'nın atakları vardı ancak gol sesi gelmeyince 2 takım da 1'er puana razı oldu.
SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA VAR
SÜPER Lig'de 2 maç daha oynanacak. 13.30'da Kayserispor-Antalyaspor maçı oynanacak. 16.30'da ise zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sivasspor, Başakşehir'i konuk edecek.
RİZE MELNJAK'I UZATTI
ÇAYKUR Rizespor, Hırvat sol bek Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Sportif direktör Yılmaz Bal, "Yurt içinden ve dışından teklifler vardı. Kendisi ayrılmak istemedi" dedi.
HAFTANIN MVP'Sİ DELANEY
İSPANYOL ekibi Barcelona'da forma giyen ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney, 37 verimlilik puanıyla THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
LİGLERDE 3 MAÇ ERTELENDİ
1. Lig'de Giresun-İstanbul maçı konuk ekip 1-0 öndeyken 34. dakikada bugüne ertelendi. 2. Lig'de Hekimoğlu-Kırklareli maçı ileri bir tarihe, 3. Lig'de Yomra-Serik maçı 15'te 0-0'ken bugüne ertelendi.
EVERTON-C.PALACE: 3-1
İNGİLTERE Premier Lig'de Everton sahasında Crystal Palace'ı 3-1 yendi. Bonservisi Everton'da olan ve kiralık olarak Palace'ta forma giyen Milli oyuncumuz Cenk Tosun kadroda yer almadı.
BANDIRMA KARTAL'I AVLADI
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Teksüt Bandırma, evinde Beşiktaş'ı 85-64 yendi. Diğer sonuçlar: Telekom-Tofaş: 68-67, Frutti Extra Bursa-Ormanspor: 90-88.
G.SARAY FİLEDE MAĞLUP
VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Halkbank ise Sorgun'u 3-1 mağlup etti.
A.EFES PLAY-OFF'TA
ANADOLU Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun bitimine 10 maç kala play-off'a kalmayı garantiledi. Temsilcimiz kırılması güç bir rekora imza attı.
ATAKLAR KONYA'DAN
2. yarıda da Konya'nın atakları vardı ancak gol sesi gelmeyince 2 takım da 1'er puana razı oldu.
SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA VAR
SÜPER Lig'de 2 maç daha oynanacak. 13.30'da Kayserispor-Antalyaspor maçı oynanacak. 16.30'da ise zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sivasspor, Başakşehir'i konuk edecek.
RİZE MELNJAK'I UZATTI
ÇAYKUR Rizespor, Hırvat sol bek Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Sportif direktör Yılmaz Bal, "Yurt içinden ve dışından teklifler vardı. Kendisi ayrılmak istemedi" dedi.
HAFTANIN MVP'Sİ DELANEY
İSPANYOL ekibi Barcelona'da forma giyen ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney, 37 verimlilik puanıyla THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
LİGLERDE 3 MAÇ ERTELENDİ
1. Lig'de Giresun-İstanbul maçı konuk ekip 1-0 öndeyken 34. dakikada bugüne ertelendi. 2. Lig'de Hekimoğlu-Kırklareli maçı ileri bir tarihe, 3. Lig'de Yomra-Serik maçı 15'te 0-0'ken bugüne ertelendi.
EVERTON-C.PALACE: 3-1
İNGİLTERE Premier Lig'de Everton sahasında Crystal Palace'ı 3-1 yendi. Bonservisi Everton'da olan ve kiralık olarak Palace'ta forma giyen Milli oyuncumuz Cenk Tosun kadroda yer almadı.
BANDIRMA KARTAL'I AVLADI
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Teksüt Bandırma, evinde Beşiktaş'ı 85-64 yendi. Diğer sonuçlar: Telekom-Tofaş: 68-67, Frutti Extra Bursa-Ormanspor: 90-88.
G.SARAY FİLEDE MAĞLUP
VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Halkbank ise Sorgun'u 3-1 mağlup etti.
A.EFES PLAY-OFF'TA
ANADOLU Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun bitimine 10 maç kala play-off'a kalmayı garantiledi. Temsilcimiz kırılması güç bir rekora imza attı.
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