Donk’un 2 milyonluk maçı!

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray ile 2 yıllık nikah tazeleyen Ryan Donk'un sözleşmesine bu sezon için "Lig ve Avrupa'da 21 maçta oynarsa 300 bin Euro bonus alır" maddesi konmuştu. Şu ana kadar ligde 14, Avrupa'da ise 6 maça çıkan Hollandalı yıldız, Kasımpaşa önünde oynarsa 300 bin Euro (Yaklaşık 2 milyon lira) daha kazanacak.
AHMET OUT RYAN DONK İN
Terim kupa maçında oynattığı Ahmet Çalık'ı yedeğe çekecek. Kasımpaşa'ya karşı Donk oynayacak.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Kupada Alanya'ya 2-0 yenilen Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı. Çalışmaya Falcao ve Saracchi dışında tüm futbolcular katıldı.
Dün yapılan çalışmada Andone hırsı ve performansıyla dikkat çekti.
AHMET OUT RYAN DONK İN
Terim kupa maçında oynattığı Ahmet Çalık'ı yedeğe çekecek. Kasımpaşa'ya karşı Donk oynayacak.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Kupada Alanya'ya 2-0 yenilen Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı. Çalışmaya Falcao ve Saracchi dışında tüm futbolcular katıldı.
Dün yapılan çalışmada Andone hırsı ve performansıyla dikkat çekti.
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