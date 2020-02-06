Hüseyin Çimşir: Bu takım çok şey başaracak

Teknik Direktörü, takımına övgüler yağdırırken iddialı açıklamara imza attı.40 yaşındaki teknik adam, hem lig hem de kupada sadece maç maç düşünerek hedefe ilerleyeceklerini söyledi., taraftarların beklentisinin farkında olduğunu belirterek, "Kadro kalitemiz iyi, oyuncu grubumuz inançlı ve" dedi.Hüseyin hoca, "ve bu hayallerimiz için çok çalışmamız gerektiğini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.