Florin Andone mucizesi

Galatasaray'da Nisan başında sahalara dönmesi beklenen Florin Andone, beklenenden erken iyileşti. Rumen golcü kupada Alanya ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi. G.Saray'da Nisan başında sahalara dönmesi beklenen Florin Andone, beklenenden erken iyileşti. Rumen golcü kupada Alanya ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.
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