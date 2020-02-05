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    • 05.02.2020 19:27

    - Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu

    çeyrek final ilk maçında Galatasaray, 'a konuk oluyor. Alanyaspor ligde oynadığı son 5 maçı kazanırken Galatasaray ise son 4 lig karşılaşmasında galibiyetle ayrıldı. Mücadele ilk 11'ler belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Alanyaspor - Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu
    Galatasaray, çeyrek final ilk maçında 'a konuk oluyor. 20.30'da başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Cem Satman yapacak. Maçın VAR hakemi Suat Arslanboğa, AVAR ise Ekrem Kan.



    İLK 11'LER
    ALANYASPOR: Marafona, Onur, Tzvellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

    GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Jimmy, Sekidika, Onyekuru

    Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

    Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.


    Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemiyor.

    Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

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