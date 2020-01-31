Fırtına’da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. İdmana Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmadı.
EKUBAN ÖZEL HAZIRLANIYOR
Cezalı Nwakaeme'nin yerine 11'de oynayacak olan Ekuban idmanlarda ekstra çalışıyor. Ganalı yıldız ligdeki tek golünü de Fenerbahçe'ye atmıştı.
PARMAK 11'E DAHA YAKIN
Hüseyin Çimşir, F.Bahçe önünde sağ kanatta Abdülkadir Parmak'ü oynatmayı düşünüyor. Fiziki açıdan tam hazır olmayan Sturridge'in ise 2. yarı oynaması bekleniyor.
EKUBAN ÖZEL HAZIRLANIYOR
Cezalı Nwakaeme'nin yerine 11'de oynayacak olan Ekuban idmanlarda ekstra çalışıyor. Ganalı yıldız ligdeki tek golünü de Fenerbahçe'ye atmıştı.
PARMAK 11'E DAHA YAKIN
Hüseyin Çimşir, F.Bahçe önünde sağ kanatta Abdülkadir Parmak'ü oynatmayı düşünüyor. Fiziki açıdan tam hazır olmayan Sturridge'in ise 2. yarı oynaması bekleniyor.
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