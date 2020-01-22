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finalinin Perşembe günü oynanacağını duyurdu. Finalin yeri daha sonra açıklanacak. Çeyrek ve yarı final kuraları ise cuma günü çekilecek.

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