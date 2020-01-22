Ziraat Türkiye Kupası finalinin 21 Mayıs Perşembe günü oynanacağını duyurdu. Finalin yeri daha sonra açıklanacak. Çeyrek ve yarı final kuraları ise cuma günü çekilecek. Ziraat Türkiye Kupası finalinin 21 Mayıs Perşembe günü oynanacağını duyurdu. Finalin yeri daha sonra açıklanacak. Çeyrek ve yarı final kuraları ise cuma günü çekilecek.
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