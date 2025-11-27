Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 80 ile yağış alarmı: Kar, sağanak, fırtına üçü bir arada geliyor! -9 dereceye kadar...

Meteoroloji'den 80 ile yağış alarmı: Kar, sağanak, fırtına üçü bir arada geliyor! -9 dereceye kadar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu itibarıyla Türkiye genelinde etkisini gösterecek yeni yağışlı sistem için uyarılarını artırdı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke batıdan doğuya üç farklı hava kuşağıyla karşı karşıya kalacak. Batı bölgeleri şiddetli fırtınaya hazırlanırken iç kesimlerde sağanak yağışların etkisini artırması doğu illerinde ise kar yağışının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 27.11.2025 07:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri bugün ülkenin iç ve batı bölgelerinde bulutluluğun artacağını, Kıyı Ege'den Trakya'ya uzanan hat üzerinde ise yer yer sağanak geçişlerinin etkili olacağını ortaya koyuyor. Özellikle Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pusun etkisini göstereceği bildiriliyor.

Güncel verilere göre hava sıcaklıkları, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalmayı sürdürecek. Rüzgarın çoğunlukla güney yönlü eseceği, Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette hissedileceği aktarılıyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de ise 40–60 km/saat aralığında esmesi beklenen rüzgar için dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de ise 40–60 km/saat aralığında esmesi beklenen rüzgar için dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

UZMAN GÖZÜYLE HAFTA SONU HAVA DURUMU

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, batı bölgelerinde etkisini artırması beklenen yeni bir sistem konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Tek, yeni yağış sisteminin özellikle kıyı Ege ve Trakya hattını etkileyeceğini, bölgesel yağışların seyrine ilişkin güncel gözlemlerini paylaştı.

ORTA AKDENİZ KÖKENLİ YENİ SİSTEM YAKLAŞIYOR

Uzman Adil Tek'in değerlendirmelerine göre Orta Akdeniz üzerinden Türkiye'ye sokulan yeni yağış sistemi, parça parça ilerleyerek yurda giriş yapmış durumda. Bu sistemin bugün ağırlıklı olarak Ege kıyılarında ve Trakya genelinde etkili olacağı, ancak ilk aşamada yüksek şiddette yağış beklenmediği bildirildi. Asıl etkinin cuma akşamı başlayacağı ifade edildi.