Meteoroloji'den 80 ile yağış alarmı: Kar, sağanak, fırtına üçü bir arada geliyor! -9 dereceye kadar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu itibarıyla Türkiye genelinde etkisini gösterecek yeni yağışlı sistem için uyarılarını artırdı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke batıdan doğuya üç farklı hava kuşağıyla karşı karşıya kalacak. Batı bölgeleri şiddetli fırtınaya hazırlanırken iç kesimlerde sağanak yağışların etkisini artırması doğu illerinde ise kar yağışının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 27.11.2025 07:23