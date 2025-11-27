PODCAST CANLI YAYIN

Firari Cem Uzan Fransa’dan Türkiye’ye karşı açtığı 20 davayı kaybetti! Hesaplarına ve hisselerine el konuldu

Hakkında 47 yılı aşan hapis cezası bulunan Cem Uzan’ın Fransa’daki 20 Türkiye aleyhine davası sonuçlandı, 319 bin 40 euro TMSF’ye aktarıldı.

Giriş Tarihi:
Hakkında kesinleşmiş 47 yılı aşan hapis cezası bulunan firari Cem Uzan'ın Fransa'da Türkiye aleyhine açtığı ve kaybettiği davaların sayısı 20'ye ulaştı. Fransız Mahkemesi, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı tanıdı. 14 Nisan 2021 tarihinde Fransa'da kabul edilen tenfiz başvurusu hâlen istinaf aşamasında olsa da, karar çerçevesinde uygulanan ihtiyati hacizler kesin hacze dönüştürüldü.

319 BİN EURO TMSF HESAPLARINDA

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Fransız makamları, Cem Cengiz Uzan'ın La Banque Postale'de bulunan 227 bin 40 euro tutarındaki hesabı, evinde bulunan 100 bin euro nakit, Çukurova Elektrik'e ait hisse senetleri ve Murat Hakan Uzan'ın sahibi olduğu Fransa merkezli Vertu AK şirketi hisselerine yönelik haciz işlemlerini kesinleştirdi. Gelişmeler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa'da tenfizi kapsamında toplam 319 bin 40 euro tahsilat gerçekleştirildi ve TMSF hesaplarına aktarıldı.

