Ankara’dan GKRY ve Lübnan arasındaki MEB anlaşmasına sert uyarı

Lübnan ile GKRY arasında yeniden imzalanan MEB anlaşmasına Ankara'dan sert bir uyarı geldi. Türkiye, Rum yönetiminin Ada'nın tümünü temsil etme yetkisi olmadığını vurgulayarak, Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayan bu tek taraflı adımlara uluslararası toplumun destek vermemesini istedi.

Son olarak, Lübnan ile GKRY arasında 2007 yılında akdedilmiş ancak yürürlüğe girmemiş bulunan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması dün (26 Kasım) iki ülke arasında yeniden imzalanmıştır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 2003 yılından itibaren, Kıbrıs Adası'nın egemen eşit unsuru olan Kıbrıslı Türkleri hiçe sayarak, bölgedeki kıyıdaş ülkelerle Kıbrıs Adası'nın etrafındaki deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ikili anlaşmalar imzalamaktadır.

"GKRY İLE İMZALANAN ANLAŞMA KIBRISLI TÜRKLERİ DE EŞİT DÜZEYDE ETKİLEMEKTEDİR"

Lübnan veya bölgedeki diğer kıyıdaş ülkelerin GKRY'yle bu tür bir anlaşma imzalaması, Kıbrıslı Türklerin Ada üzerindeki eşit hak ve çıkarlarını yakından ilgilendirmektedir.

"GKRY'NİN TEK BAŞINA TASARRUFTA BULUNMA YETKİSİ YOKTUR"

GKRY'nin, Kıbrıslı Türkleri veya Ada'nın tümünü temsil etmediğini ve Ada'nın tümünü ilgilendiren bu tür tasarruflarda bulunmaya yetkisi olmadığını hatırlatmak isteriz.

Bölge ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası toplumu GKRY'nin bu tek taraflı adımlarına destek vermemeye ve Ada'nın egemen ve eşit unsuru olan Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını gasp etmeye yönelik girişimlere alet olmamaya davet ediyoruz.

Türkiye, KKTC'yle birlikte, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir.

Fotoğraf: Öncü Keçeli X hesabı ekran görüntüsü