PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan’da tarihî an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti

Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünde Kayı Obası’nda toy zamanıydı. Beylerin toplanmasıyla birlikte toyda tansiyon Orhan Bey’in gelişiyle yükseldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kuruluş Orhan’da tarihî an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti

Osman Bey'in gelişiyle başlayan toyda ilk konu, Yarhisar'ın kaybı oldu. Beyler arasında hararetli tartışmalar yaşanırken Şahinşah Bey, Orhan Bey'e dönerek iğneleyici bir ses tonuyla, "İnşallah bu sefer de başına buyruk davranmazsın." dedi. Bu sözlerin ardından Osman Bey sözü alıp tarihî bir konuşmayla dengeyi tamamen değiştirdi: "Madem başına buyruk davranmasını istemezsiniz, biz de o vakit onun sözünü dinleriz." Osman Bey'in bu sözleri muhalif beyleri şaşkına çevirirken, Orhan Bey'in destekçileri arasında büyük bir sevinç yarattı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

ORHAN BEY POSTA OTURDU

Toyda herkesin nefesini tuttuğu o anda, Osman Bey sözlerine devam ederek kararının gerekçelerini anlattı ve sonunda Ertuğrul Gazi'nin mührünü Orhan Bey'e teslim etti. Kayı'da yeni dönemin resmen başladığı sahne sosyal medyada büyük yankı uyandırırken izleyiciler, "Osman Bey sadece mührü değil, mirasını da devretti." yorumları yaptılar.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

ORHAN BEY'E MÜJDEYİ VERDİ!

Babasından emaneti devralan Orhan Bey, yeni bir döneme adım atarken, Nilüfer Hatun'un endişeli hâllerini fark etti. Baş başa kaldıklarında Nilüfer'in suskunluğunun ardındaki nedeni öğrenmek isteyen Orhan Bey, sabırla üzerine gitti. Nilüfer Hatun'un çekinmesi üzerine ısrarını sürdüren Orhan Bey, sonunda müjdeli haberi aldı ve Nilüfer Hatun yeni bir evlat beklediğini söyledi.

"MURADIMIZI VERDİ ALLAH"

Gözyaşlarıyla birbirine sarılan çiftin sahnesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Orhan Bey, Nilüfer Hatun'un endişelerini gidermek için elini tutarak, kararlılıkla söyledi: "Muradımızı verdi Allah… Evladımızı birlikte büyüteceğiz." Duygu dolu sahneler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken kullanıcılar, "Hayallerin ötesinde bir sevda" yorumlarında bulundular.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan beşinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
Yılın son MGK'sı sonrası 7 maddelik yazılı bildiri: Bölgemizde teröre yer yok!
İdefix
Son dakika: Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
Kuruluş Orhan’da tarihî an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti
Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Büyükçekmece'deki cinayetlerin katili Avcılar'da yakalandı: "Yakında ünlü olacağım"
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Cepteki tehlike: WhatsApp o bilgiyi sızdırıyor mu?
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? Şüphe derinleşiyor: Eşi ve çocuğu kayıpken işe gitti
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti