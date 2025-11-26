Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

Okullarda ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin merak edilen sorular bugün yanıt buldu.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programında eğitim takvimine yönelik yeni düzenlemelerle ilgili önemli mesajlar verdi.

İşte Bakan Tekin'in A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarından satır başları:

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Her bir tatilden sonra çocukların sürece adapte olmaları ciddi bir şekilde vakit alıyor. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda bu ara tatillerin ardından okullarda adaptasyon sürecine dair birçok eleştiri var. Her ülke kendi koşullarına göre tedbirlerini almış durumda. Temel eğitim çağındaki öğrencilerin öğrenme kayıplarının olduğuna dair eleştiriler var. Verilmiş bir kararımız yok.

'Henüz karar vermedik ama ara tatil kalkabilir''

4+4+4 SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Eğitim süresinin kısaltılması gündemimizde.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

831 bin öğretmen ataması yaptık. Öğretmenlerimizi Milli Eğitim Akademisi üzerinden istihdam edeceğiz.