CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi"
Son dakika haberi! ABD’de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu, Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Vurulan 2 ABD askeri hayatını kaybederken ABD Başkanı Trump saldırıyı terör eylemi olarak tanımladı. Afganistan uyruklu olduğu bildirilen saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı. Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri aktarıyor...
Son dakika haberi: ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu, Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.
İki Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.
Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri aktarıyor...
CANLI ANLATIM
TRUMP: BU BİR TERÖR EYLEMİ
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımlarken, şüphelinin 2021 yılında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Trump, dün Washington'da iki Ulusal Muhafızın vurulduğu saldırıya ilişkin bir video mesaj yayınladı.
İki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı saldırıyı "iğrenç bir saldırı" ve "nefret dolu bir eylem" olarak tanımlayan Trump, saldırıyı bir "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Trump, olayla ilgili olarak yakalanan şüphelinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu söyleyerek, Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarının ABD'ye çok zarar verdiğini savundu.
ABD Başkanı, "Bu, tüm ulusumuza ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu gece tüm Amerikalıların kalbi, Batı Virginia Ulusal Muhafızları'nın bu iki üyesi ve aileleriyle birliktedir." dedi.
WASHİNGTON'A İLAVE 500 ULUSAL MUHAFIZ
Trump ayrıca, bu tür saldırılardan hiçbir şekilde gözlerinin korkmayacağını, aksine bir daha bu tür bir saldırının yaşanmaması için Washington'ı daha da güvenli hale getireceklerini vurguladı.
ABD Başkanı, "Amerika terör karşısında asla boyun eğmeyecek ve teslim olmayacaktır. Aynı zamanda, askerlerimizin asil bir şekilde yerine getirdikleri görevlerden de vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu ve Pentagon'a, Washington'a ilave 500 Ulusal Muhafız sevk etmesi talimatı verdiğini ifade etti.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
ABD basını güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde FBI'ın ilk etapta saldırıyı "olası terör eylemi" olarak soruşturacağını duyurdu.
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 29 yaşındaki Afgan asıllı Rahmanullah Lakanwal olduğu belirtilirken, şahsın ABD 2021 yılında Afganistan’dan çekildikten sonra ülkeye geldiği Washington eyaletindeki Bellingham bölgesinde yaşadığı aktarıldı.
SALDIRGAN BÖYLE YAKALANDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bedelini çok ağır ödeyecek" dediği saldırganın yakalanma anları A Haber canlı yayınında paylaşıldı.
2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Batı Virginia Eyaleti Valisi, Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırıda iki ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.
OLAYLA İLGİLİ 1 GÖZALTI
Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray’a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis, şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" dedi.
BEYAZ SARAY YAKINLARINDA 2 ASKER VURULDU
ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu kaydedildi.
Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen olayda askerlerin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.