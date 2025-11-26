CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi"

TRUMP: BU BİR TERÖR EYLEMİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımlarken, şüphelinin 2021 yılında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, dün Washington'da iki Ulusal Muhafızın vurulduğu saldırıya ilişkin bir video mesaj yayınladı.

İki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı saldırıyı "iğrenç bir saldırı" ve "nefret dolu bir eylem" olarak tanımlayan Trump, saldırıyı bir "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Trump, olayla ilgili olarak yakalanan şüphelinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu söyleyerek, Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarının ABD'ye çok zarar verdiğini savundu.

ABD Başkanı, "Bu, tüm ulusumuza ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu gece tüm Amerikalıların kalbi, Batı Virginia Ulusal Muhafızları'nın bu iki üyesi ve aileleriyle birliktedir." dedi.

WASHİNGTON'A İLAVE 500 ULUSAL MUHAFIZ

Trump ayrıca, bu tür saldırılardan hiçbir şekilde gözlerinin korkmayacağını, aksine bir daha bu tür bir saldırının yaşanmaması için Washington'ı daha da güvenli hale getireceklerini vurguladı.

ABD Başkanı, "Amerika terör karşısında asla boyun eğmeyecek ve teslim olmayacaktır. Aynı zamanda, askerlerimizin asil bir şekilde yerine getirdikleri görevlerden de vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu ve Pentagon'a, Washington'a ilave 500 Ulusal Muhafız sevk etmesi talimatı verdiğini ifade etti.