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Terim, ile görüşme yaptı: Bir an önce kendine gel

'in Denizlispor maçında isteksiz gördüğü ile özel bir görüşme yaparak uyardığı öğrenildi. Terim'in Cezayirli oyuncuya, "Senden ikinci yarı çok büyük beklentilerim var. Bir an önce kendine gel. Denizlispor maçında vasatın altındaydın. Senin gibi olan bir futbolcudan çok daha iyi oyun beklerim. Benim güvenimi sarsma. Aklını başına al" dediği öne sürüldü.

Bir an önce kendine gel
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Denizlispor maçında isteksiz gördüğü ile özel bir görüşme yaparak uyardığı öğrenildi. Terim'in Cezayirli oyuncuya, "Senden ikinci yarı çok büyük beklentilerim var. Bir an önce kendine gel. Denizlispor maçında vasatın altındaydın. Senin gibi olan bir futbolcudan çok daha iyi oyun beklerim. Benim güvenimi sarsma. Aklını başına al" dediği öne sürüldü.

Bu sezon 21 resmi maça çıkan Feghouli 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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