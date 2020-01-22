Rodriguez Fener’i bekliyor

Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez bekleyişi de sürüyor... İsviçreli sol bekin menajeri Gianluca Di Domenico'nun 1 haftada daha Fenerbahçe'nin durumunun netleşmesini bekleyeceği öğrenildi. Rodrigues'in adı PSV ile de anılıyor.
FALETTE'NİN GÖZÜ
Harcama limiti krizi nedeniyle lisansı çıkarılamayan F.Bahçe'nin yeni transferi Faletti, TFF'den gelecek kararı bekliyor.TFF'de
FALETTE'NİN GÖZÜ
Harcama limiti krizi nedeniyle lisansı çıkarılamayan F.Bahçe'nin yeni transferi Faletti, TFF'den gelecek kararı bekliyor.TFF'de
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