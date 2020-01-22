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Rodriguez Fener’i bekliyor

'de bekleyişi de sürüyor... İsviçreli sol bekin menajeri 'nun 1 haftada daha Fenerbahçe'nin durumunun netleşmesini bekleyeceği öğrenildi. Rodrigues'in adı ile de anılıyor.

Rodriguez Fener’i bekliyor
Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez bekleyişi de sürüyor... İsviçreli sol bekin menajeri Gianluca Di Domenico'nun 1 haftada daha Fenerbahçe'nin durumunun netleşmesini bekleyeceği öğrenildi. Rodrigues'in adı PSV ile de anılıyor.



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