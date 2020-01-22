F.Bahçe kupada da tam gaz... Sarı- Lacivertliler Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Kayserispor'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın 8. dakikasında Adil Rami'nin vuruşunda İsmail topu kontrol etti. 10'da Kruse'nin vuruşunda top dışarı gitti.
FERDİ TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Maçın 23. dakikasında Deniz'in kullandığı serbest vuruşta kaleci İsmail'den seken topu önünde bulan Ferdi yaptığı vuruşla skoru 1-0 yaptı. 26'da Rodrigues'in vuruşunda top dışarı gitti.
MEVLÜT F.BAHÇE'Yİ RAHATLATTI
Mevlüt oyunun 45. dakikasında uzak köşeye düzgün vurarak farkı ikiye çıkardı: 2-0. 53'te Rodrigues'in ceza sahası içinden attığı şuta savunma ayak koyarak topun kaleye gitmesini engelledi.
İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Mücadelenin 60. dakikasında Rodrigues'in sert şutunda kaleci İsmail başarılıydı. 64'te Rami'nin kafa vuruşunu İsmail kurtardı. Maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe kupada çeyrek finale çıktı.
İSPANYOLLAR FERDİ'Yİ TAKİP ETTİ
Kayseri maçında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu'nun İspanyol ekibi Real Betis'in temsilcileri dün canlı olarak takip etti. Sahanın en iyilerinden olan genç oyuncuyu yakından takip eden Betis kulübünün, Ferdi için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
MEVLÜT ERDİNÇ SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği deneyim li oyuncu, Sarı-Lacivertli forma ile ilk golünü Kayseri'ye attı.
Kanarya'nın deneyimli forveti Mevlüt Erdinç gol orucunu bozdu...
Dünkü Kayseri maçına 11'de başlayan Mevlüt, 45. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek, F.Bahçe forması ile ilk kez ağları sarstı.
ÇOK MUTLUYUM
Maç sonu konuşan Mevlüt, "Takım arkadaşlarımın ve taraftarların da golüme sevinmesi beni çok mutlu etti" dedi.
BİZİM ALIŞKANLIĞIMIZ ŞAMPİYONLUKLAR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçı sonrası iddialı açıklamalarda bulundu. Her kupanın favorisi olduklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin önünde bir yol var, her kupaya, her başarıya adayız. Bizim alışkanlıklarımız var, bizim alışkanlığımız şampiyonluklar" dedi. Yanal, Muriç'in PFDK'ya sevki için ise "Başkanımızın açıklamalarının satır aralarını doğru okumak gerek" açıklamasını yaptı.
EKİCİ'NİN HASRETİ SONA ERDİ
F.Bahçe'de ligin ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Mehmet Ekici'nin forma hasreti dün sona erdi. Kayseri maçına yedek kulübesinde başlayan deneyimli oyuncu, 85. dakikada Rodrigues'in yerine oyuna girerek bu sezon ilk kez süre aldı. 85'te oyundan alınan Dirar, kaptanlık pazubandını da Ekici'ye taktı.
ADİL RAMİ TAKIMDA KALIYOR
F.Bahçe'de Kayseri maçında iyi bir mücadele ortaya koyan Adil Rami ile yola devam edilmesi kararlaştırıldı.
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