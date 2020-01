MEVLÜT

kupada da tam gaz...rövanşında ilk maçtaberabere kaldığı'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın 8. dakikasında'nin vuruşunda İsmail topu kontrol etti. 10'da Kruse'nin vuruşunda top dışarı gitti.23. dakikasında Deniz'in kullandığı serbest vuruşta kaleci İsmail'den seken topu önünde bulan Ferdi yaptığı vuruşla skoru 1-0 yaptı. 26'da Rodrigues'in vuruşunda top dışarı gitti.oyunun 45. dakikasında uzak köşeye düzgün vurarak farkı ikiye çıkardı: 2-0. 53'te Rodrigues'in ceza sahası içinden attığı şuta savunma ayak koyarak topun kaleye gitmesini engelledi.60. dakikasında Rodrigues'in sert şutunda kaleci İsmail başarılıydı. 64'te Rami'nin kafa vuruşunu İsmail kurtardı. Maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe kupada çeyrek finale çıktı. Kayseri maçında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu'nun İspanyol ekibi Real Betis 'in temsilcileri dün canlı olarak takip etti. Sahanın en iyilerinden olan genç oyuncuyu yakından takip eden Betis kulübünün, Ferdi için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği deneyim li oyuncu, Sarı-Lacivertli forma ile ilk golünü Kayseri'ye attı.deneyimli forveti Mevlüt Erdinç gol orucunu bozdu...

Dünkü Kayseri maçına 11'de başlayan Mevlüt, 45. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek, F.Bahçe forması ile ilk kez ağları sarstı.Maç sonu konuşan Mevlüt, "Takım arkadaşlarımın ve taraftarların da golüme sevinmesi beni çok mutlu etti" dedi.Teknik Direktörü Kayserispor maçı sonrası iddialı açıklamalarda bulundu. Her kupanın favorisi olduklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin önünde bir yol var, her kupaya, her başarıya adayız. Bizim alışkanlıklarımız var, bizim alışkanlığımız şampiyonluklar" dedi. Yanal, Muriç'in PFDK 'ya sevki için ise "Başkanımızın açıklamalarının satır aralarını doğru okumak gerek" açıklamasını yaptı.ligin ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Mehmet Ekici 'nin forma hasreti dün sona erdi. Kayseri maçına yedek kulübesinde başlayan deneyimli oyuncu, 85. dakikada Rodrigues'in yerine oyuna girerek bu sezon ilk kez süre aldı. 85'te oyundan alınan Dirar, kaptanlık pazubandını da Ekici'ye taktı.F.Bahçe'de Kayseri maçında iyi bir mücadele ortaya koyan Adil Rami ile yola devam edilmesi kararlaştırıldı.