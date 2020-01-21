Kanarya'nın yeni transferi Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Kanarya ilk yarıda Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'in ayağından bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin yeni transferi de Kadıköy'de maçı izleyenler arasındaydı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

21.01.2020 22:44 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





