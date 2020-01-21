GaleriSpor

Kanarya'nın yeni transferi Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Kanarya ilk yarıda Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'in ayağından bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin yeni transferi de Kadıköy'de maçı izleyenler arasındaydı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

21.01.2020 22:44 - Son Güncelleme:
Kanarya'nın yeni transferi Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç kaydetti.

Kanarya'nın yeni transferi Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

Teknik direktör Ersun Yanal, alışılagelmiş kadrosundan bazı değişiklikler yaparak Kayserispor karşısına çıktı. Cezalı Vedat Muriç'in yerine Mevlüt Erdinç'e şans veren deneyimli teknik adam Mevlüt haricinde, Harun Tekin, Dirar, Jailson, Rami, Deniz Türüç, Gustavo, Tolgay, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues ve Kruse ilk 11'iyle saha çıktı.

Kanarya'nın yeni transferi Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...
FALETTE TRİBÜNDE!
Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'dan kiraladığı Simon Falette, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. Maçını tribünden takip etti. Locada maçı takip eden Fallette'ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf çektirdi.
Kanarya'nın yeni transferi Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

Lisansı hala çıkarılamayan Gineli stoperin, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun vereceği kararın ardından durumu kesinlik kazanacak.

İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

Kanarya'nın yeni transferi Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bu transfer 70 yaşında! Taraftarlar şoke oldu, sosyal medyayı salladı...
Bu transfer 70 yaşında! Taraftarlar şoke oldu, sosyal medyayı salladı...