Kanarya'nın yeni transferi Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Kanarya ilk yarıda Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'in ayağından bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin yeni transferi de Kadıköy'de maçı izleyenler arasındaydı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...
21.01.2020 22:44
- Son Güncelleme:
Teknik direktör Ersun Yanal, alışılagelmiş kadrosundan bazı değişiklikler yaparak Kayserispor karşısına çıktı. Cezalı Vedat Muriç'in yerine Mevlüt Erdinç'e şans veren deneyimli teknik adam Mevlüt haricinde, Harun Tekin, Dirar, Jailson, Rami, Deniz Türüç, Gustavo, Tolgay, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues ve Kruse ilk 11'iyle saha çıktı.
DİĞER GALERİLER