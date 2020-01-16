Adil Rami kalacak!

Adil Rami'nin menajeri Marco Kırdemir, 'Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil' diye konuştu. Adil Rami'nin menajeri Marco Kırdemir, 'Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil' diye konuştu.
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