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kalacak!

'nin menajeri , "Adil Rami'nin ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Adil Rami kalacak!
Adil Rami'nin menajeri Marco Kırdemir, "'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

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