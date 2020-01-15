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2020’de herkes ’u konuşacak

Kulübü Başkanı , “Sadece bu sezon değil, 2020’lerin spor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

2020’de herkes Trabzon’u konuşacak
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinde yer alan yazısında, son 10 yıla vurgu yaparken geleceğe ise umutlu baktıklarını belirtti. Ağaoğlu, "Geriye dönüp 2010'lu yılların muhasebesini yaptığımızda şampiyonlukla açılan bir defteri bugün yine şampiyonluğun en yakın adaylarından biri olarak kapattığımızı görüyorum" dedi. Başkan Ağaoğlu, ligin 2. yarısına güçlü ve kararlı başlamaları gerektiğini de söyledi.

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