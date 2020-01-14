Mariano’da Sao Paulo bir adım önde

Cimbom'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariano'ya Brezilya kulüplerinden Sao Paulo, Goias ve Gremio'nun talip olduğu ortaya çıktı. Ancak Sao Paulo'nun diğer kulüplere göre bir adım önde olduğu öne sürüldü. Mariano'nun alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi planlanıyor.
- Spor
- 14.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.