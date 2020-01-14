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Mariano’da bir adım önde

Cimbom'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariano'ya kulüplerinden , Goias ve Gremio'nun talip olduğu ortaya çıktı. Ancak Sao Paulo'nun diğer kulüplere göre bir adım önde olduğu öne sürüldü. Mariano'nun alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi planlanıyor.

Mariano’da Sao Paulo bir adım önde
Cimbom'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariano'ya Brezilya kulüplerinden Sao Paulo, Goias ve Gremio'nun talip olduğu ortaya çıktı. Ancak Sao Paulo'nun diğer kulüplere göre bir adım önde olduğu öne sürüldü. Mariano'nun alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi planlanıyor.

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