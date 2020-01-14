Beşiktaş golcü transferi için tüm şartları zorluyor... Guilherme'ye imza attırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlı yönetim harcama limidi sorununu aşarsa Prijovic'i kiralık olarak kadrosuna katacak. Yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın bu transfer için devreye girdiği öne sürüldü.
KULÜBÜNÜ İKNA EDEMEDİ
SIRP forvetin alacaklarına karşılık Al İttihad'la görüştüğü ancak kulübünü bir türlü ikna edemediği öğrenildi. Bunun üzerine bu oyuncunun kiralanması dışında başka bir formül kalmadı.
ADEM LJAJİC ARACI OLDU
BEŞİKTAŞ harcama limidini çözer çözmez bu oyuncunun kiralanması için girişimde bulunacak. Bu arada Adem Ljajic'in de vatandaşı ile görüşerek transferde aracı olduğu öne sürüldü.
23 KARŞILAŞMADA 9 GOL
İki sezondur Al Ittihad kulübünde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu 2 sezonda 23 maçta 9 gol attı. Sırp yıldızın Al İttihad'da mutlu olmadığı ve Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ortaya çıktı.
GUİLHERME'DE İMZA YAKIN
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'dan transfer etmeye hazırlandığı Guilherme'nin bugün ya da en geç yarın imza atacağı öğrenildi. Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek'in "Henüz hiçbir şey bitmedi" demesine rağmen transferde pürüz kalmadığı ortaya çıktı.
KULÜBÜNÜ İKNA EDEMEDİ
SIRP forvetin alacaklarına karşılık Al İttihad'la görüştüğü ancak kulübünü bir türlü ikna edemediği öğrenildi. Bunun üzerine bu oyuncunun kiralanması dışında başka bir formül kalmadı.
ADEM LJAJİC ARACI OLDU
BEŞİKTAŞ harcama limidini çözer çözmez bu oyuncunun kiralanması için girişimde bulunacak. Bu arada Adem Ljajic'in de vatandaşı ile görüşerek transferde aracı olduğu öne sürüldü.
23 KARŞILAŞMADA 9 GOL
İki sezondur Al Ittihad kulübünde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu 2 sezonda 23 maçta 9 gol attı. Sırp yıldızın Al İttihad'da mutlu olmadığı ve Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ortaya çıktı.
GUİLHERME'DE İMZA YAKIN
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'dan transfer etmeye hazırlandığı Guilherme'nin bugün ya da en geç yarın imza atacağı öğrenildi. Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek'in "Henüz hiçbir şey bitmedi" demesine rağmen transferde pürüz kalmadığı ortaya çıktı.
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