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Fener kupada avantaj arıyor

son 16 turunda heyecan bugün başlıyor. Günün önemli maçında spor, saat 20.30'da 'yi konuk edecek. ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı yönetecek. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Satman ile Hakan Yemişken yapacak.

Fener kupada avantaj arıyor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan bugün başlıyor. Günün önemli maçında Kayserispor, saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Satman ile Hakan Yemişken yapacak.

Günün ilk maçında ise Medipol Başakşehir, Kırklarelispor'u saat 16.00'da konuk edecek. Bu maçın hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Diğer maçta Demir Grup Sivasspor ile BTC Türk Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Maçı Özgür Yankaya yönetecek. Bu iki karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlacak.



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