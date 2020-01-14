Fener kupada avantaj arıyor

Türkiye Kupası sonturunda heyecan bugün başlıyor. Günün önemli maçında, saatkonuk edecek.ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayıyönetecek.yardımcılıklarını iseileyapacak.Günün ilk maçında isesaatkonuk edecek. Bu maçın hakemi ise. Diğer maçtailekarşı karşıya gelecek.Maçıyönetecek. Bu iki karşılaşmaekranlarından yayınlacak.