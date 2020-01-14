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Boca’nın teklifi sadece 1 milyon

Arjantin basını Fenerbahçe'nin Isla için 2 milyon Euro istediğini açıklamıştı. Bu arada Boca Juniors'un teklifi de ortaya çıktı. Boca, Isla için Fener'e 1 milyon Euro bonservis önerdi.

Boca’nın teklifi sadece 1 milyon
Arjantin basını Fenerbahçe'nin Isla için 2 milyon Euro istediğini açıklamıştı. Bu arada Boca Juniors'un teklifi de ortaya çıktı. Boca, Isla için Fener'e 1 milyon Euro bonservis önerdi.

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