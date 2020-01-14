Boca’nın teklifi sadece 1 milyon Arjantin basını Fenerbahçe'nin Isla için 2 milyon Euro istediğini açıklamıştı. Bu arada Boca Juniors'un teklifi de ortaya çıktı. Boca, Isla için Fener'e 1 milyon Euro bonservis önerdi.

Arjantin basını Fenerbahçe'nin Isla için 2 milyon Euro istediğini açıklamıştı. Bu arada Boca Juniors'un teklifi de ortaya çıktı. Boca, Isla için Fener'e 1 milyon Euro bonservis önerdi. TÜM MANŞETLER