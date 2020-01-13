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Murillo Aslan oluyor

Ara de kanat ve bek rotasyonunu takviye eden 'da şimdi sıra stopere geldi... Sarı-Kırmızılılar şu anda listesindeki tek isim olan 'yu bitirmek için büyük uğraş veriyor. Kolombiyalı yıldızla anlaşan yönetimin Sampdoria'yı ikna etmeye çok yaklaştığı ve güne imzaların atılabileceği öğrenildi.

Murillo Aslan oluyor
Ara de kanat ve bek rotasyonunu takviye eden 'da şimdi sıra stopere geldi... Sarı-Kırmızılılar şu anda listesindeki tek isim olan 'yu bitirmek için büyük uğraş veriyor. Kolombiyalı yıldızla anlaşan yönetimin Sampdoria'yı ikna etmeye çok yaklaştığı ve güne imzaların atılabileceği öğrenildi.

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