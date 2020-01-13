Murillo Aslan oluyor

Ara transferde kanat ve bek rotasyonunu takviye eden Galatasaray'da şimdi sıra stopere geldi... Sarı-Kırmızılılar şu anda listesindeki tek isim olan Jeison Murillo'yu bitirmek için büyük uğraş veriyor. Kolombiyalı yıldızla anlaşan yönetimin Sampdoria'yı ikna etmeye çok yaklaştığı ve 1-2 güne imzaların atılabileceği öğrenildi.
- Spor
- 13.01.2020
- Gazete
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