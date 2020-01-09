F.Bahçe'nin yıldızı Tolga Ciğerci, Antalya kampında önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, bir basın mensubunun "Boş mukaveleye imza atarım demecin vardı. Bu doğru mu?" sorusuna, "Fenerbahçe'ye ne kadar teşekkür etsem azdır. En kötü günlerimde beni yalnız bırakmadılar. Buraya koysalar tabii ki o şekilde imza atarım. Burada çok mutluyum." şeklinde yanıt verdi.
2018 yılında F.Bahçe'ye gelen Tolga'nın sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.
Tolga Ciğerci bu sezon 17 maçta görev aldı ve 2 gol attı.
2018 yılında F.Bahçe'ye gelen Tolga'nın sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.
Tolga Ciğerci bu sezon 17 maçta görev aldı ve 2 gol attı.
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