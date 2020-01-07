Yağmur altında hırslı çalışma

İkinci yarı hazırlıklarını Florya'da sürdüren Galatasaray dün yağmur altında çalıştı. Futbolcuların hırsı dikkatleri çekti. İlk yarının eleştirilen ismi Feghouli ikinci yarıya çok hırslı şekilde hazırlanıyor.
İkinci yarı hazırlıklarını Florya'da sürdüren Galatasaray dün yağmur altında çalıştı. Futbolcuların hırsı dikkatleri çekti. İlk yarının eleştirilen ismi Feghouli ikinci yarıya çok hırslı şekilde hazırlanıyor.
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