Menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edilen Kjaer, Sampdoria'ya gidiyor. Bu hamle sonrası Murillo'nun da Sarı- Kırmızılılar'a gelebileceği öne sürülüyor. Menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edilen Kjaer, Sampdoria'ya gidiyor. Bu hamle sonrası Murillo'nun da Sarı- Kırmızılılar'a gelebileceği öne sürülüyor.
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