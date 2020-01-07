Beşiktaş'ta ilk yarının etkisiz isimlerinden biri olan Adem Ljajic, A Spor'a konuştu... Sırp yıldız, "Benden yüksek beklenti var, üzerimde güzel bir baskı oluşturuyor. Geçen seneki gibi değilim ama bu takıma da bağlı. Abdullah hoca bana farklı görevler verdi" dedi.
ŞENOL GÜNEŞ'İN YERİ ÇOK ÖZEL
Eski hocası Şenol Güneş'i öven Ljajic, "Bende çok özel bir yeri var. Kötü oynasam bile beni sahada tuttu" dedi.
TAKTİĞE AZ ÖNEM VERİLİYOR
Ljajic, "Türkiye'de taktiğe daha az önem veriliyor, fiziğe dayalı futbol oynanıyor. Bu nedenle ilk geldiğimde alışmakta çok zorlandım" diye konuştu.
ŞENOL GÜNEŞ'İN YERİ ÇOK ÖZEL
Eski hocası Şenol Güneş'i öven Ljajic, "Bende çok özel bir yeri var. Kötü oynasam bile beni sahada tuttu" dedi.
TAKTİĞE AZ ÖNEM VERİLİYOR
Ljajic, "Türkiye'de taktiğe daha az önem veriliyor, fiziğe dayalı futbol oynanıyor. Bu nedenle ilk geldiğimde alışmakta çok zorlandım" diye konuştu.
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