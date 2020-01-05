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Cimbom’un KAP’a bildirdiği Nijeryalı yıldız dün ’a geldi. G.Saraylı taraftarlar muradına erdi. 23 yaşındaki futbolcunun inin mutlu sonla bitmesini taraftarlar da büyük sevinçle karşıladı. İşte Takvim Gazetesi’nin 05 Ocak 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

Henry Onyekuru İstanbul’da
Cimbom, 'ya kavuştu... Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'dan ettiği Nijeryalı kanat oyuncusu dün 'a ayak bastı. 23 yaşındaki futbolcunun transferinin mutlu sonla bitmesini taraftarlar da büyük sevinçle karşıladı. Onyekuru'nun bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Yıldız oyuncu Herny Onyekuru, ikinci kez forması giyecek.

CİMBOM TOPBAŞI YAPTI
Sezonun ilk yarısını hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray, ikinci yarı için hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. 'nde toplanan Sarı-Kırmızılı futbolcular, önce salonda çalıştı, ardından ise düz koşu gerçekleştirdi. İdmana izni bugün bitecek olan Nagatomo'nun yanı sıra kadro dışı olan Nzonzi katılmadı. G.Saray hazırlıklarını 10 Ocak'a kadar Florya'da sürdürecek. İzinli olan Nagatomo bugün takıma katılacak.

MBAYE DİAGNE ENDİŞESİ
Club Brugge, G.Saray'dan kiraladığı Diagne'yi Katar'da yapacağı devre arası kamp kadrosuna dahil etmedi. Galatasaray'a geri dönme ihtimali güçlendi.

GALATASARAY'IN GENÇ YILDIZI ADANASPOR'DA
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Celil Yüksel'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Yüksel, 6 ay Adana'da oynayacak.

ROMA MERT ÇETİN'İ BIRAKMIYOR!
Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Roma'nın stoperi için İtalyanlar'dan olumsuz yanıt... Roma, oyuncuyu Ocak ayında bırakmak istemiyor.

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