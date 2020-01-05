Bifouma 1 yıl uzattı

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Thievy Bifouma'nın sözleşmesini 2021 yılı haziranına kadar uzattı.
ELAZIĞ FENER'İ DEVİRDİ
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde Elazığ İl Özel İdare, Fenerbahçe'yi evinde 87-84 yendi. Diğer sonuçlar: Galatasaray-Orman: 71-72, Çankaya Ünv-Kayseri: 77-52.
ASLAN POTADA GÜLDÜ
BASKETBOL Süper Ligi'nde G.Saray Doğa Sigorta, G.Antep'i 96-84 yendi. Diğer sonuçlar: Ormanspor-Beşiktaş: 72-80, Bahçeşehir-Telekom: 72-87, Tofaş-Büyükçekmece: 110-60.
FENERBAHÇE BUGÜN START ALIYOR
FENERBAHÇE, devre arası çalışmalarına bugün başlayacak. Can Bartu Tesisleri'nde toplanıp ilk çalışmasını yapacak olan Fenerbahçe, sonrasında kamp için Antalya'ya hareket edecek.
JAMES NUNNALLY İLK İDMANINA ÇIKTI
FENERBAHÇE Beko'nun önceki gün kadrosuna kattığı ABD'li oyuncu James Nunnally, dün ilk antrenmanına çıktı. Nunnaly daha önce 2 sezon Fenerbahçe'de oynamıştı.
FORMA SATIŞI 136 BİN
SÜPER Lig'de son 2 maçını kazanan Fenerbahçe'de forma satışında ciddi bir artış yakalandı. 1 haftada 13 bin forma satıldı. Son satış rakamı 136 bin oldu.
ELAZIĞ FENER'İ DEVİRDİ
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde Elazığ İl Özel İdare, Fenerbahçe'yi evinde 87-84 yendi. Diğer sonuçlar: Galatasaray-Orman: 71-72, Çankaya Ünv-Kayseri: 77-52.
ASLAN POTADA GÜLDÜ
BASKETBOL Süper Ligi'nde G.Saray Doğa Sigorta, G.Antep'i 96-84 yendi. Diğer sonuçlar: Ormanspor-Beşiktaş: 72-80, Bahçeşehir-Telekom: 72-87, Tofaş-Büyükçekmece: 110-60.
FENERBAHÇE BUGÜN START ALIYOR
FENERBAHÇE, devre arası çalışmalarına bugün başlayacak. Can Bartu Tesisleri'nde toplanıp ilk çalışmasını yapacak olan Fenerbahçe, sonrasında kamp için Antalya'ya hareket edecek.
JAMES NUNNALLY İLK İDMANINA ÇIKTI
FENERBAHÇE Beko'nun önceki gün kadrosuna kattığı ABD'li oyuncu James Nunnally, dün ilk antrenmanına çıktı. Nunnaly daha önce 2 sezon Fenerbahçe'de oynamıştı.
FORMA SATIŞI 136 BİN
SÜPER Lig'de son 2 maçını kazanan Fenerbahçe'de forma satışında ciddi bir artış yakalandı. 1 haftada 13 bin forma satıldı. Son satış rakamı 136 bin oldu.
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