G.Saray transferde sessiz ve derinden ilerliyor... Onyekuru ve Saracchi ile değişimin fitilini ateşleyen Cimbom gözünü bir başka yıldıza çevirdi... Teknik Direktör Fatih Terim ve yöneticiler geçtiğimiz gün Türk Telekom Stadı'nda transfer zirvesi gerçekleştirdi. Buradaki zirvede gündem Inter forması giyen Diego Godin'di...
DAHA SAĞLIKLI OLACAKTIR
Terim'in bu görüşmede, "Onyekuru ve Saracchi'den sonra önceliğimizi Diego Godin'e vermeliyiz. Lider bir stoper aldıktan sonra transfer planlamımızı ona göre belirlemeliyiz. Bu bizim için daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu.
ALBAYRAK TEMAS KURACAK
Bu görüşmeden sonra Galatasaray Yönetimi'nin Godin transferi için çalışmalarını hızlanırdıkları bildirildi. G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Uruguaylı stoperin kiralanması için Inter ile görüşeceği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Bu sezon İtalyan devi Inter'de 16 maçta forma giyen Godin, 1 asist üretti. Teknik Direktör Conte ile yıldızı bir türlü barışmayan Uruguaylı yıldız savunma oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
DIEGO GODIN KİMDİR?
YAŞI: 33
MEVKİ: STOPER
ÜLKESİ: URUGUAY
OYNADIĞI TAKIMLAR
Villarreal (3 sezon)
A.Madrid (9 sezon)
İnter (1 sezon)
2005 yılından beri Uruguay Milli Takımı'nda forma giyen Godin aynı zamanda takımın kaptanlığını yapıyor.
DAHA SAĞLIKLI OLACAKTIR
Terim'in bu görüşmede, "Onyekuru ve Saracchi'den sonra önceliğimizi Diego Godin'e vermeliyiz. Lider bir stoper aldıktan sonra transfer planlamımızı ona göre belirlemeliyiz. Bu bizim için daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu.
ALBAYRAK TEMAS KURACAK
Bu görüşmeden sonra Galatasaray Yönetimi'nin Godin transferi için çalışmalarını hızlanırdıkları bildirildi. G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Uruguaylı stoperin kiralanması için Inter ile görüşeceği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Bu sezon İtalyan devi Inter'de 16 maçta forma giyen Godin, 1 asist üretti. Teknik Direktör Conte ile yıldızı bir türlü barışmayan Uruguaylı yıldız savunma oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
DIEGO GODIN KİMDİR?
YAŞI: 33
MEVKİ: STOPER
ÜLKESİ: URUGUAY
OYNADIĞI TAKIMLAR
Villarreal (3 sezon)
A.Madrid (9 sezon)
İnter (1 sezon)
2005 yılından beri Uruguay Milli Takımı'nda forma giyen Godin aynı zamanda takımın kaptanlığını yapıyor.
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