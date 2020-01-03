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Kara Kartal’da Rebocho sıkıntısı

Beşiktaş'ta istenilen performansı sergileyemeyen Rebocho'nun sözleşmesindeki ayrıntı düşündürüyor. 13 resmi maça çıkan Portekizli, 7 maçta daha görev alırsa Siyah-Beyazlılar bonservisini 2.75 milyon Euro'dan almak zorunda.

Kara Kartal’da Rebocho sıkıntısı
Beşiktaş'ta istenilen performansı sergileyemeyen Rebocho'nun sözleşmesindeki ayrıntı düşündürüyor. 13 resmi maça çıkan Portekizli, 7 maçta daha görev alırsa Siyah-Beyazlılar bonservisini 2.75 milyon Euro'dan almak zorunda.

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