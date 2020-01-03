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’a tribün kapama cezası geldi

kararları açıklandı... Antalyaspor ile oynanan maçtaki kötü tezahüratlar nedeniyle Kuzey Tribün 106, 107, 206 ve 207 nolu bloklardaki taraftarlara 1 maç men cezası verildi.

G.Saray’a tribün kapama cezası geldi
PDFK kararları açıklandı... Antalyaspor ile oynanan maçtaki kötü tezahüratlar nedeniyle Kuzey Tribün 106, 107, 206 ve 207 nolu bloklardaki taraftarlara 1 maç men cezası verildi.

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