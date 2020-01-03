Sezon başında Lecce'nin transfer teklifinde bulunduğu Burak Yılmaz'a devre arasında yine Çizme'den teklif geldi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Fiorentina ve Lazio kulüpleri transfer için sıraya girdi. Yılbaşı tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte İtalya'nın Floransa kentinde bulunduğu belirtilen deneyimli golcünün burada kendisini isteyen kulüplerle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edildi.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta 5 gol kaydeden 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz günlerde 2021 yılına kadar uzatılmıştı.



Burak Yılmaz, Siyah- Beyazlılar'ın hücum hattının en önemli parçası konumunda...







