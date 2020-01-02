Isla imza için hazır kıta

Nabil Dirar ve Ozan Tufan ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, devre arasında iç transfer hamlelerine devam edecek. Isla ile tatil dönüşünde masaya oturulacak. Isla'nın yeni sözleşmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Nabil Dirar ve OzanTufan ile sözleşme imzalayanFenerbahçe, devre arasındaiç transfer hamlelerine devamedecek. Isla ile tatil dönüşündemasaya oturulacak.Isla'nın yeni sözleşmeyesıcakbaktığı belirtiliyor.
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