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Isla imza için hazır kıta

Nabil Dirar ve Ozan Tufan ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, devre arasında iç transfer hamlelerine devam edecek. Isla ile tatil dönüşünde masaya oturulacak. Isla'nın yeni sözleşmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Isla imza için hazır kıta
Nabil Dirar ve Ozan Tufan ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, devre arasında iç transfer hamlelerine devam edecek. Isla ile tatil dönüşünde masaya oturulacak. Isla'nın yeni sözleşmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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